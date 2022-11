Speronano l'auto dei carabinieri, poi fuggono a piedi

Non hanno esitato a speronare una autoradio dei carabinieri con il furgone sul quale si trovavano, prima di darsi alla fuga a piedi e far perdere le proprie tracce. E' accaduto poco dopo l'1.30 di questa notte in via Riberia. Lì i militari del nucleo radiomobile erano intervenuti a supporto di una Volante del commissariato impegnata nell'inseguimento del mezzo i cui occupanti, poco prima, avevano tentato un furto ai danni del negozio di telefonia “Decibel” di corso Pavia. I carabinieri del maggiore Paolo Banzatti, che sono rimasti illesi, hanno perciò messo di traverso l'auto di servizio sulla carreggiata per sbarrare la strada ai fuggitivi che l'hanno centrata causando danni nella parte anteriore tanto da richiedere l'intervento del carro attrezzi.

Dopo l'impatto il furgone, di proprietà della Blu Panorama Airlines e che non risulta oggetto di furto anche se è stata poi accertata la manomissione del blocco di accensione, ha compiuto qualche decina di metri per poi fermarsi a causa di un copertone squarciato. I due occupanti sono riusciti a scendere e a fuggire a piedi.