Addio all'artista Franco Fasulo: «Dipingere è riappropriarsi del Tempo»

Se ne è andato all’età di 59 anni, dopo una malattia, Franco Fasulo, artista visivo originario di Agrigento, da anni residente a Sartirana Lomellina (Pavia). Una carriera artistica di successo, iniziata collaborando come disegnatore tecnico per istituzioni pubbliche e private in ambito archeologico. Ed è stato proprio il contatto con i classici, in particolare con i miti greci, a offrirgli lo spunto per le prime opere, esposte nel 1994 al Salone internazionale dell'alimentazione di Parigi.

Ossidi_Memorie (2014, 27 x 26 cm | pastel on paper)

La sua pittura matura negli anni Novanta, con una serie di viaggi che lo mettono a contatto con le realtà costiere del Mediterraneo. Tra le sue mostre di maggior successo, la personale “Il Blu e e la Ruggine”, portata anche al Palazzo della Permanente di Milano. La sua opera “Esistenza Nomade” venne selezionata nell’ambito del concorso nazionale “Premio Arte Mondadori”, classificandosi seconda. Fasulo ha esposto in tutta Italia, partecipando a mostre collettive e personali anche in diversi Paesi europei. Molte sue opere sono state acquistate da collezionisti privati e istituzionali. In Lomellina, ha esposto anche alla Fondazione Sartirana Arte, a Candia Lomellina, in Cavallerizza a Vigevano. «La mia pittura – aveva spiegato l'artista – vuole essere contemplazione del Tempo. Lo stesso atto del dipingere è riappropriarsi del Tempo, rallentandolo, riportandolo alla condizione primigenia, inizialmente priva di velocità. La pittura è una zona franca dove le lancette subiscono una sostanziale alterazione».

«Con la sua morte Agrigento perde prematuramente un grande artista, un maestro affermato anche sul territorio nazionale – è il messaggio che gli ha dedicato il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè – Franco era una grande persona, colta e sensibile. Sono molto dispiaciuto. Porgo, anche a nome dell'amministrazione, sentite condoglianze alla famiglia».

Commosso anche il ricordo del direttore di Confagricoltura Pavia, Alberto Lasagna, amico dell’artista: «Ogni morte è un bivio. Oggi Sartirana ha perso un suo grande artista, l'ultimo del novecento. Oggi abbiamo perso Franco Fasulo. La storia culturale del novecento locale ha avuto nomi illustri: Pina Rota Fo, Gianpaolo Candido, Giorgio Forni, Beppe Pasciutti e Franco Fasulo – scrive Lasagna su Facebook – Oggi perdiamo un gran signore, che ha saputo animare Sartirana con la sua venuta elegante e colta. Sapeva raccontare l'acqua unendo il fascino del mare con la silenziosa eleganza dell'acqua lomellina. Perdo un amico, un amico recente ma sincero ed assoluto. Ora, ancor di più, abbiamo l'obbligo della memoria per costruire il futuro nel solco dell'autenticità culturale di Franco. Costruire un luogo dove il novecento artistico diventi quotidiano e futuro, unendo la tanta arte dei sartiranesi illustri, partendo proprio dall'eccellenza e dall'eleganza che ci ha regalato Franco».