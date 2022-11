Incendio a Gambolò: suv prende fuoco, le fiamme raggiungono altre auto in sosta

Cinque auto danneggiate. È il primo bilancio dell’incendio che si è verificato nelle scorse ore a Gambolò. L’allarme è scattato intorno alle 5 di domenica. I veicoli si trovavano parcheggiati in piazza San Rocco, tra via Vecchia di Vigevano e via Belcredio. Le fiamme, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbero partite da un suv – un Range Rover Evoque –, raggiungendo poi altre quattro auto posteggiate nelle vicinanze.

L’intervento dei vigili del fuoco è durato alcune ore, e le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse solo intorno alle 9. Ancora non si conoscono le cause all’origine del rogo; sull’accaduto sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri della Compagnia di Vigevano.