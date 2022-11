Scassinavano le casette dell’acqua: arrestata una coppia di Garlasco

I carabinieri della Stazione di Gambolò li hanno fermati la scorsa notte a Zinasco, mentre stavano forzando il distributore dell’acqua comunale. Un uomo era intento a scassinare con due cacciavite il vano della casetta per estrarre le monetine riposte all’interno. Nelle vicinanze, c'era una donna, che aveva il compito di "fare il palo"; e con lei era presente anche il figlio, un bambino di 3 anni. I militari dell’Arma li hanno arrestati in flagranza di reato. I due – 53 anni lui, 44 lei – sono entrambi residenti a Garlasco, attualmente disoccupati e con precedenti.

Grazie all’esame delle immagini delle videocamere di sorveglianza, i carabinieri hanno potuto raccogliere ulteriori elementi per attribuire alla coppia anche altri furti analoghi, avvenuti alle frazioni Sairano, Zinasco Vecchio e Zinasco Nuovo, e a Villanova D’Ardenghi (Pavia). Durante la perquisizione, sono stati trovati 50 euro in monete, poi sottoposte a sequestro. Ieri (sabato) il giudice del Tribunale di Pavia ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa dell'udienza, dopo che l’avvocato difensore ha chiesto i termini di difesa.