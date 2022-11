Gambolò, scontro auto-suv: tre feriti

Sono due i veicoli coinvolti nell'incidente stradale che si è verificato lunedì mattina, intorno alle 6,50, in territorio comunale di Gambolò, nella zona di viale Industria. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, intervenuti per i rilievi di legge. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che la Ford Ka, guidata da una donna di 51 anni di Vigevano, sia finita contro una Jeep Renegade, su cui viaggiavano due uomini di 38 e 49 anni anche loro residenti a Vigevano; sembrerebbe che il suv fosse fermo, in attesa di effettuare una manovra di svolta.

Il personale sanitario del 118 è intervenuto con un'automedica e due ambulanze della Croce Azzurra e della Croce Rossa. I feriti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano in codice giallo; nessuno di loro è in pericolo di vita.