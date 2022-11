Vigevano, tamponamento in corso Argentina: tre veicoli coinvolti

Si sono registrati rallentamenti al traffico nel pomeriggio di lunedì a causa di un incidente che si è verificato poco prima delle 17 in corso Argentina, a Vigevano. Il tamponamento ha coinvolto tre auto, su cui viaggiavano quattro persone. Nessuna di loro, fortunatamente, ha riportato gravi conseguenze: i feriti sono stati trasportati tutti in codice verde al pronto soccorso della clinica Beato Matteo su due ambulanze della Croce Azzurra di Vigevano e di Robbio. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale di Vigevano, intervenuti sul posto per i rilievi.