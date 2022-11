Vigevano, alloggio comunale occupato: allontanato un abusivo

Aveva occupato un appartamento comunale nel complesso di via Brigate Partigiane, a Vigevano. L'uomo, un 21enne di nazionalità algerina, è stato fatto sgombrare ieri mattina (lunedì) dalla polizia locale. Durante i controlli è emerso che il giovane si trovava sul territorio italiano senza regolare permesso, e risultava destinatario di un provvedimento di allontamento. Una pattuglia del Comando di via San Giacomo ha poi accompagnato il giovane presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino.

La scorsa settimana era stata annunciata la creazione di un gruppo di lavoro (composto da personale della polizia locale e dell'ufficio Politiche abitative) per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive. Su 200 alloggi di proprietà comunale, risultavano essere 5 quelli occupati.

«L'attività del gruppo di lavoro, con il quale l'amministrazione si complimenta, ha già portato dei risultati – ha dichiarato l'assessore alla polizia locale Nicola Scardillo (nella foto a lato) – Nel rispetto di tutte le persone che accedono regolarmente, tramite graduatoria agli alloggi pubblici, continueremo l'attività di controllo anche al fine di evitare che si crei un'attività abusiva di segnalazione degli alloggi in attesa di assegnazione».