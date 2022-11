Aggredita con un colpo di ombrello alla testa l'assessore Isabella Panzarasa

Un grande spavento, fortunatamente senza conseguenze irreparabili. Ma l’epilogo sarebbe potuto essere ben diverso.

Ad essere stata aggredita questa mattina (mercoledì) con un’ombrellata alla testa è stata una politica molto conosciuta in provincia di Pavia: l’assessore comunale di Garlasco Isabella Panzarasa, avvocato, che in quelle ore era al lavoro negli uffici della Rsa De Rodolfi, a Vigevano.

Qui, intorno a mezzogiorno e mezzo, Panzarasa è intervenuta per difendere una collega da una donna sulla quarantina, che si aggirava per gli uffici con fare molto agitato. La donna ha iniziato da subito a manifestare un atteggiamento piuttosto aggressivo, puntando verso uno degli uffici. Intuendo cosa stava per succedere, Panzarasa si è letteralmente messa in mezzo, cercando di bloccare la donna e impedirle di entrare.

Ma il tentativo le è costato caro: anziché fermarsi, la donna l’ha colpita violentemente, utilizzando il manico dell’ombrello, che è finito sulla testa dell’assessore. Nel frattempo, le grida e la confusione generale hanno messo in allarme il personale della struttura, che ha allertato le forze dell’ordine.



La donna responsabile dell’aggressione è poi stata fatta allontanare, ma con fatica, e solo grazie all’intervento di più persone; nei prossimi giorni verrà chiarito se nei suoi confronti saranno presentate delle denunce.

Sui motivi che hanno scatenato l’ira della donna al momento non si sa molto. Davanti al De Rodolfi è poi arrivata anche un’ambulanza, che ha trasportato l’assessore Panzarasa al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano; le sue condizioni non sono gravi.