Incidente sull'autostrada A7 martedì sera: tre veicoli coinvolti

L'incidente si è verificato martedì sera, poco dopo le 21,30, sulla autostrada A7 Milano-Genova, nel tratto tra Bereguardo e Binasco, in direzione Milano. Nello scontro sono rimaste coinvolte quattro persone – tre uomini di 33, 47 e 68 anni, e una donna di 64 – che viaggiavano su tre veicoli; nessuno di loro è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con due ambulanze e un'automedica e i vigili del fuoco di Pavia, che si sono occupati di mettere in sicurezza le auto e il tratto autostradale, rimasto chiuso temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti della polizia stradale.