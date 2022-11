Pasti vietati in aula: studentessa disabile allontanata dal personale

Stava tentando di consumare il suo pasto in un'aula dell'Università di Pavia. Ma, nonostante avesse fatto presente di essere una paziente oncologica invalida al 100%, il personale non ne ha voluto sapere e l'ha allontanata minacciando di chiedere l'intervento dei carabinieri. L'episodio è avvenuto ieri al polo San Tommaso dell'ateneo di Pavia. Successivamente il personale si è giustificato spiegando di essersi limitato ad applicare le regole vigenti.

Da tempo il Coordinamento per il diritto allo studio chiede disposizioni chiare in merito alla possibilità di consumare i pasti in ateneo

L'accaduto ha sollevato la veemente reazione del Coordinamento per diritto allo studio -Udu. «L'ateneo, nonostante le nostre richieste – è la protesta – non ha ancora fornito indicazioni chiare sulle modalità di consumo dei pasti nemmeno per le persone fragili. In quelle circostante, in verità, basterebbe un po' di buon senso. E' necessario comunque sapere chi ha preso la decisione di allontanare la studentessa e se il rettore e il dirigente sono stati informati dell'accaduto. Quello che è accaduto è gravissimo e dimostra una preoccupante insensibilità». Sulla vicenda è intervenuto anche il Servizio assistenza ed integrazione studenti disabili e per oggi era programmato un presidio sotto al rettorato con l'obiettivo di incontrare i vertici dell'ateneo per dare una definitiva soluzione al problema.