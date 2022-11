Vandali allagano la scuola elementare

Brutta sorpresa stamattina per il personale della scuola primaria Ramella: la palestra e altri spazi erano completamente allagati. Non si è trattato di un guasto, ma di un atto di teppismo. Qualcuno è entrato nella notte e ha lasciato i rubinetti aperti.

Il personale al lavoro per pulire

Il risultato, ovvio, è che l'acqua ha iniziato ad andare ovunque. “Le società sportive che mercoledì sera hanno utilizzato la palestra - è il commento del dirigente scolastico, Pietro Chierichetti - hanno lasciato tutto in ordine, e questo è certo. Abbiamo trovato segni di effrazione, e il rubinetto aperto nei bagni della palestra”. Non è stato rubato niente: vandalismo per il puro gusto di essere incivili. Il preside dell'istituto comprensivo Anna Botto ha precisato di aver provveduto a segnalare alle forze dell'ordine l'episodio. "Ho richiesto - conclude - al Comune una verifica per eventuali problemi”.