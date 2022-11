Incidente in corso Pavia: scontro tra utilitaria e autobus di linea

Il sinistro stradale si è verificato questa mattina (venerdì), intorno alle 10, in corso Pavia a Vigevano, coinvolgendo una utilitaria e un autobus di linea. Nessuna delle persone rimaste coinvolte – una donna di 35 anni e un uomo di 49 – ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'automedica e un'ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano, che ha poi portato la conducente dell'auto al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano, dove è arrivata in codice verde. Sull'accaduto, sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.