Perde il controllo della moto, ferito un uomo di 52 anni

Stava percorrendo in sella alla moto la strada provinciale 192 che attraversa il paese di Gravellona Lomellina quando, per ragioni al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo, finendo scaraventato a terra. Nessun altro veicolo sembrerebbe essere rimasto coinvolto, ma l’esatta dinamica del sinistro verrà accertata nelle prossime ore dai carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle 14. Le condizioni del motociclista, un uomo di 52 anni, sono apparse serie. Soccorso dal personale sanitario del 118, intervenuto anche con un'automedica, il 52enne è poi stato trasportato con un’ambulanza della Croce Rossa al pronto dell’ospedale civile di Vigevano in codice giallo.