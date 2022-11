Sabato mattina i funerali di Gianvittorio Carlin, l'operaio morto sul lavoro al termovalorizzatore

L'ultimo salute a Gianvittorio Carlin sarà domani mattina (sabato) all'interno della chiesa parrocchiale di Sannazzaro de' Burgondi, dove alle 9,30 saranno celebrati i funerali. Carlin, 56 anni di Sannazzaro, è deceduto martedì 25 ottobre, mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione all'interno del termovalorizzatore di Parona. L'operaio era dipendente di una ditta esterna, la Simic Spa, che aveva ottenuto l'appalto dell'intervento.

Da quanto sarebbe emerso, Carlin stava lavorando all'interno della caldaia numero due, al secondo piano, quando è stato colpito alla testa da un tubo, che gli ha causato un trauma gravissimo. Il decesso è stato dichiarato prima del trasporto in ospedale. Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono in corso; la Procura aveva disposto l'esame autoptico, che è stato eseguito nei giorni scorsi presso l'Istituto di medicina legale di Pavia.