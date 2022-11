Mentre fa pipì sul ciglio della strada, i malviventi lo circondano, lo minacciano e gli rubano i gioielli che stava trasportando

Rapinato dei gioielli che stava trasportando per conto di un'azienda orafa di Mede. Un episodio anomalo e senza testimoni fuorché la vittima, un autotrasportatore di 47 anni residente nella zona. Secondo quanto da lui raccontato ai carabinieri della compagnia di Vigevano, si trovava lungo la provinciale 193-Bis che collega Mede a Torre Beretti. Si sarebbe fermato... per fare pipì, e proprio in quel momento un gruppo di banditi armati di pistola lo avrebbe accerchiato e minacciato. Dopo aver arraffato tutti i preziosi, sono fuggiti a bordo di un fuoristrada con tutta la merce. L'episodio è accaduto ieri mattina.

In un campo a poca distanza, effettivamente, c'era il fuoristrada, che risulta rubato. Tutt'intorno, buttate a terra, ecco le scatolette vuote che contenevano i gioielli, principalmente fedi nuziali. Sulla provinciale non ci sono telecamere e quindi l’assalto non è stato ripreso. L'autotrasportatore ha fornito la sua testimonianza ai carabinieri, che hanno aperto un indagine. Probabilmente il corriere era stato pedinato, e i malviventi hanno approfittato di un momento di sosta con la strada deserta.