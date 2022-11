Sorpasso azzardato: centauro di 23 anni all'ospedale

Un sorpasso azzardato, tanta paura e code infinite per gli automobilisti su una strada già trafficata normalmente. Poteva finire molto peggio l'incidente di oggi in corso Novara, all'altezza della rotonda che immette nel piazzale del supermercato Tigros.

Intorno alle 16,20 un motociclista di 23 anni a bordo di uno scooterone Honda, che arrivava da Cassolnovo, ha superato una Dacia che procedeva nella stessa direzione. Forse l'automobilista non si aspettava la manovra: ha visto all'improvviso la moto davanti a lui e non ha potuto evitarla. Il centauro è caduto a terra ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale Civile di Vigevano. Le sue condizioni non sembravano destare preoccupazione. Illeso il guidatore della vettura, che era più che altro preoccupato per la salute dell'altro "protagonista" dell'incidente. Quest'ultimo pare che si sia attribuito ogni colpa: quel sorpasso, in quel momento, era meglio non farlo.

Sul posto carabinieri e polizia locale, che ha effettuato i rilievi di rito.