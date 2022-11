Per non pagare la spesa, spintona il direttore del supermercato e fugge

Ruba al supermercato e, per fuggire, spintona il direttore. L'episodio risale alla serata di giovedì al Penny Market di Mortara, in via Lomellina, ed è stato denunciato ai carabinieri.

Un uomo di origine nordafricana ha superato le casse, "dimenticandosi" di pagare la spesa e attirando subito l'attenzione del personale. È intervenuto anche il direttore del supermercato, 29 anni, italiano, per cercare di bloccare il ladro. Quest'ultimo, in tutta risposta, lo ha spinto a terra e si è dileguato a piedi. Nessun ferito: per il direttore solo un grande spavento e la chiamata al 112. Sul posto sono arrivati dopo pochi minuti i carabinieri della stazione di Candia. L'indagine verrà seguita dai carabinieri della stazione di Mortara, appartenenti alla compagnia di Vigevano.