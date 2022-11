Infortunio lavorativo a Trivolzio: due operai schiacciati in seguito alla caduta di una gru

Grave infortunio sul lavoro lunedì mattina a Trivolzio (Pavia). Due operai sono rimasti feriti all'interno di un cantiere edile in seguito alla caduta di una gru. È successo intorno alle 8,30 di oggi, in via Giuseppe Mazzini. In base ai primi riscontri, uno dei lavoratori, un uomo di 35 anni, sarebbe rimasto schiacciato dalla macchina, riportando un trauma cranico e altri traumi agli arti inferiori.

L'altro operaio, la cui età al momento non si conosce, sarebbe invece stato colpito da un bancale della gru: ha riportato una ferita al volto e un trauma a un arto inferiore. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in codice rosso al San Matteo di Pavia; le loro condizioni sono molto gravi. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell'ispettorato del lavoro di Ats Pavia, che si stanno occupando degli accertamenti.

Notizia in aggiornamento