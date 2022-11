Vigevano: fiammate da un tombino in via Galilei

Un boato "simile a un terremoto, o a un'esplosione" (così hanno detto i residenti) e luce saltata in tutto il circondario.

Sono stati attimi di timore quelli di oggi intorno a mezzogiorno in via Galilei, a Vigevano, presso il comando della Guardia di Finanza. Si pensava a un'auto bruciata, invece le fiammate arrivavano da un tombino in ghisa. Fuoco, per qualche minuto, che fortunatamente non ha interessato le vetture parcheggiate nei pressi alternato a un denso fumo nero. Le cause saranno ricercate in un corto circuito.

L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l'area, chiudendo la strada al traffico.