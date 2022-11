Cane rimane intrappolato in un tubo: il video del salvataggio

Il cane era rimasto intrappolato in un tubo interrato, probabilmente mentre cercava di raggiungere la tana di un animale selvatico. Non riuscendo più a uscire, è stato necessario allertare i soccorsi. È successo nella giornata di ieri (domenica) a Valle Inferiore, frazione del comune di Zavattarello (Pavia), in Oltrepò. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di raggiungere il cane e, dopo ore di lavoro, di liberarlo. Per individuare la posizione esatta dell'animale, la squadra si è servita anche di una telecamera termica.