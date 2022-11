Autoarticolato esce di strada e si ribalta di lato in un campo

L'incidente si è verificato martedì mattina, intorno alle ore 9, sulla Sp 596, tra Castelnovetto e Robbio. Il conducente dell'autoarticolato, un uomo di 56 anni, ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada, terminando la propria corsa in un campo a lato della provinciale. Il tir si è poi ribaltato sul lato destro.

L'autotrasportatore è stato soccorso dal personale sanitario del 118, intervenuto con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa; il 56enne è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano, dove è arrivato in codice verde. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.