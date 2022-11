Oca recuperata davanti alla stazione ferroviaria di Vigevano

Come e da dove sia arrivata probabilmente non si saprà mai. Ma di sicuro non è passata inosservata la presenza di un'oca questa mattina (martedì), davanti all'ingresso della stazione ferroviaria di Vigevano. Un cittadino, notando l'insolito animale, ha allertato i vigili del fuoco, che sono subito intervenuti recuperando l'animale, che nel frattempo continuava a fare avanti e indietro sul piazzale.

L'allarme è scattato intorno alle 5,30. I vigili del fuoco sono riusciti ad avvicinare l'oca, che non era ferita, e l'hanno poi affidata al personale veterinario di Ats Pavia intervenuto in loco.