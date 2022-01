Cassolnovo, solo 6 positivi nei test rapidi

Domani si torna in classe. Cassolnovo tira un sospiro di sollievo dopo i risultati dei test Covid effettuati sabato alla palestra comunale. Tamponi antigenici gratuiti, riservati a studenti delle elementari, personale docente e non docente, allievi del catechismo parrocchiale e catechisti stessi. Proprio la primaria in paese era stata chiusa già da prima delle vacanze natalizie mediante ordinanza del sindaco Luigi Parolo. Il termine era lunedì 10: Parolo si sarebbe potuto poi riservare la decisione di prolungarla.

Invece domani si torna in classe, così come da disposizioni ministeriali. «Con circa 250 tamponi effettuati - sono i dati comunicati dall'assessore Sandra Ferro - risultano solo 6 positivi». Per loro, quarantena. Ai test rapidi gratuiti c'è stata una buona partecipazione. Erano attese poco più di 300 persone. Cassolnovo sta valutando anche se riaprire il pre e post scuola, bloccati per via della pandemia, da lunedì 17 gennaio. Per ora non risulta niente di ufficiale in tal senso.

«Un importante momento di prevenzione - comunica il comitato vigevanese della Croce Rossa Italiana, che coordinava - fortemente voluto dall'amministrazione comunale e reso possibile dalla disponibilità e dall'impegno della Cri di Vigevano che ha messo in campo 5 infermieri, 2 medici, infermiere volontarie e volontari per scongiurare, per quanto possibile, eventuali contagi tra i banchi di scuola». L'organizzazione logistica è stato resa possibile dagli operatori del gruppo di protezione civile di Garlasco che ha coordinato l'afflusso dei ragazzi nei locali della palestra comunale.