Premio Industria Felix al calzaturificio Almini

Tra le cinquantotto imprese virtuose insignite del Premio Industria Felix c'è anche un calzaturificio vigevanese: Almini srl (come migliore impresa femminile della Provincia di Pavia per performance gestionale e affidabilità finanziaria). L'evento, che si è tenuto giovedì presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, è stato realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Regione Lombardia, A.C. Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria e Confindustria Lombardia. Le altre imprese pavesi premiate: SeaVision srl come migliore impresa del settore servizi innovativi della Regione Lombardia e migliore impresa a vocazione internazionale della provincia di Pavia per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Brambati spa come miglior impresa under 40 della Provincia di Pavia per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Industria Materiali Stampati spa come migliore piccola impresa della Provincia di Pavia per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Labanalysis srl come migliore grande impresa della Provincia di Pavia per crescita e affidabilità finanziaria. "I nostri imprenditori sono audaci, hanno inventiva e coraggio per guidare aziende performanti e allo stesso tempo attente allo sviluppo sostenibile, al benessere sociale e all'innovazione. Mi congratulo con i vincitori”. È quanto afferma il presidente di Confindustria Pavia Nicola de Cardenas commentando i premi. “Un risultato notevole - continua un esempio per tutte le imprese della provincia ma anche per le istituzioni locali, che devono supportare gli imprenditori che portano innovazione e fanno crescere il territorio. Dobbiamo rilanciare la competitività del nostro territorio, mi auguro che queste belle imprese siano uno stimolo. Tra le eccellenze premiate, voglio segnalare che SeaVision è stata riconosciuta come migliore impresa a livello regionale, nel settore dei servizi innovativi”.