Coronavirus, gli effetti sulle agenzie di viaggio e sul turismo

È il turismo il comparto che, oltre all’impatto immediato, rischia di soffrire più a lungo le conseguenze del coronavirus. Federturismo ha chiesto al Governo misure straordinarie per il settore. Tra queste, la possibilità di posticipare di 12 mesi il versamento dei contributi previdenziali e delle imposte dirette e indirette; una moratoria totale sui mutui; una riduzione, per almeno 12 mesi, del 50% dell’Irap e dell’Imu; strumenti agevolati di accesso al credito e strumenti straordinari di gestione del personale.

E sul fronte della agenzie di viaggio, come sta andando? Lo abbiamo chiesto ad alcuni operatori.