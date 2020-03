Industriali e sindacati chiedono interventi per la nostra provincia

Si è tenuto giovedì un incontro tra Confindustria Pavia, CGIL Pavia, CISL Pavia-Lodi, UIL Pavia. Erano presenti, in teleconferenza, il presidente di Confindustria Pavia, Nicola de Cardenas, il vice presidente Davide Caprioglio, il direttore Francesco Caracciolo, il responsabile delle relazioni industriali Andrea Viola, Debora Roversi (CGIL),Elena Rita Maga (CISL), Carlo Barbieri (UIL). Al termine n comunicato congiunto con il quale si chiedono "interventi per evitare gravi sofferenze nel tessuto economico della provincia. Occorre inoltre che vengano intraprese dal Governo iniziative diplomatiche e di comunicazione a livello internazionale per evitare penalizzazioni delle imprese pavesi nel commercio internazionale, legate a restrizioni non necessarie nella mobilità di merci e persone e alla diffusione di false notizie sull’operatività delle imprese". Le parti "pur esprimendo preoccupazione per l’impatto economico negativo su un territorio già segnato da una perdita di competitività, le parti hanno apprezzato in modo condiviso la capacità di reazione di cui stanno dando prova, con senso di comunità, le lavoratrici, ilavoratori e le imprese della provincia, cui va un sentito ringraziamento per il senso di responsabilità, la coesione e il coraggio che stanno dimostrando. L’elemento positivo, che sta emergendo, è quello di un rinnovato spirito di coesione sociale, una sorta di comunità ritrovata, che si rinsalda nell’affrontare il coronavirus".

Secondo Confindustria, le imprese, seguendo le direttive delle autorità sanitarie e in

collaborazione con esse, hanno adottato le opportune misure per la protezione della salute

di lavoratrici e lavoratori e per conciliarla, sia pur con difficoltà operative, con l’ordinario

svolgimento delle attività economiche e sono nella gran parte d ei casi pienamente

operative.

Vi sono tuttavia settori pesantemente penalizzati (ai quali è prevedibile se ne

aggiungeranno diversi altri) quali i trasporti, il turismo, il termale e singoli casi di criticità

legati alla diffusione delle quarantene, che richiedono un tempestivo e più importante

supporto, rispetto a quanto già è stato positivamente fatto finora, da parte del Governo e

della Regione, con misure quali il ricorso alla cassa integrazione in deroga, moratoria dei

crediti e sostegno alla liquidità, nonché sospensione dei termini degli adempimenti

tributari , anche al di fuori della zona rossa, come concordemente proposto dalle parti a

livello regionale. Riguardo le norme sugli ammortizzatori ordinari, è importante che i

periodi utilizzati ai fini dell’emergenza sanitaria, non siano conteggiati nelle durate

massime previste.

Tali interventi sono necessari ed urgenti per evitare gravi sofferenze nel tessuto economico

della provincia. Occorre inoltre che vengano intraprese dal Governo iniziative diplomatiche

e di comunicazione a livello internazionale per evitare penalizzazioni delle imprese pavesi

nel commercio internazionale, legate a restrizioni non necessarie nella mobilità di merci e

persone e alla diffusione di false notizie sull’operatività delle imprese. Dobbiamo

continuare ad agire misurando cautela e buon senso. Bisogna trovare un giusto equilibrio

tra il tentativo di attutire l’ansia generalizzata e la necessità di mettere in gioco misure atte

al contenimento.

Le parti desiderano inoltre esprimere un forte apprezzamento per tutte le operatrici e gli

operatori del sistema sanitario pavese, che sta dimostrando, in una situazione di

eccezionale difficoltà, una straordinaria capacità di tenuta, confermandosi come

indiscutibile eccellenza del territorio e patrimonio da valorizzare anche nella prospettiva di

un suo rilancio. Tutti insieme, il sistema sanitario, quello industriale, le lavoratrici e i

lavoratori, stanno affrontando un’emergenza che nessuno avrebbe potuto prevedere, e lo

stanno facendo a testa alta.

Le qualità morali di lavoratrici e lavoratori, la capacità di reazione delle imprese, la

coesione sociale e l’eccellenza del sistema sanitario sono importantissimi punti di forza che

le parti sono convinte consentiranno alla provincia di Pavia di superare anche questa

difficile prova.

Altresì consentiranno di ripartire con una nuova stagione di rinnovato dinamismo, che

resta un obiettivo imprescindibile a cui le parti confermano di voler tendere, e sul quale

intendono improntare le relazioni industriali in provincia.