Bandi Gal Lomellina: prorogati i termini di adesione

L’emergenza coronavirus fa slittare anche i termini per la partecipazione ai bandi del Gal Lomellina. Le domande per accedere ai contributi – complessivamente 2 milioni e 300mila euro – potranno essere presentate fino al alle ore 18 del 31 maggio; i settori sono quelli della promozione dei prodotti tipici, reti di teleriscaldamento, competitività delle aziende agricole, agriturismi, accoglienza legata al turismo ambientale e religioso, interventi di recupero architettonico e progetti di ricerca in agricoltura. «Non è escluso – specifica il direttore del Gal, Luca Sormani – che, in caso di necessità, la data di chiusura possa essere ulteriormente posticipata. Restiamo ovviamente in attesa dell’evoluzione di questa situazione emergenziale».