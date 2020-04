Expo Riva Schuh e Gardabags proiettate sull'edizione invernale

"Con il perdurare della situazione di emergenza sanitaria in cui si trovano quasi tutti i Paesi del mondo, il Consiglio di amministrazione di Riva del Garda Fierecongressi, dopo un’attenta valutazione degli scenari, ha preso atto che non sussistono le condizioni per lo svolgimento delle prossime edizioni di Expo Riva Schuh e Gardabags inizialmente previste dal 13 al 16 giugno a Riva del Garda - recita il comunicato diffuso oggi -. Contestualmente, i vertici della società organizzatrice hanno avviato una consultazione tra tutti gli operatori coinvolti, espositori, visitatori e stakeholder, internazionali e locali, per valutare la possibilità di rimodulare il calendario e anticipare entro la fine del 2020 l’edizione invernale, che solitamente inaugura il nuovo anno nel mese di gennaio. Con la consapevolezza che la scelta di sospendere l’appuntamento estivo avrà ricadute a livello economico e organizzativo su tutta la filiera coinvolta, Riva del Garda Fierecongressi intende esplorare possibili opportunità per salvaguardare il business di settore, mettendo le basi per nuove strategie fieristiche che tengano conto delle esigenze del mercato e possano dare impulso a una reale ripresa degli scambi commerciali a livello internazionale».

Nelle prossime settimane saranno resi noti i dettagli operativi e le scelte strategiche alla luce delle analisi in corso.