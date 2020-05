Il Micam conferma l'edizione di settembre

MILANO - Il Micam, salone internazionale della calzatura, si terrà regolarmente a FieraMilano-Rho a settembre, nelle date previste dal 20 al 23. Lo comunica Assocalzaturifici che giovedì pomeriggio ha dato l'annuncio. Sarà, secondo l'associazione, "un'opportunità importante per ripartire". “Micam è fondamentale per sostenere un settore cruciale per il Made in Italy e la nostra economia - dichiara il Presidente di Assocalzaturifici e Micam, Siro Badon -Grazie alla più rilevante manifestazione fieristica internazionale del comparto calzaturiero si sostiene la connessione tra produttori e buyer. Sebbene in questi mesi si siano sviluppate opportunità alternative per le relazioni di business, l’incontro in fiera rimane la più importante opportunità di sviluppo nel mercato e la via privilegiata per procedere alle contrattazioni di ordini. Le nostre aziende si sono subito adeguate con protocolli sanitari anti-contagio, quindi la stessa metodologia si può applicare anche in ambito fieristico per garantirne lo svolgimento in sicurezza. Dobbiamo assolutamente dare certezze alle nostre imprese già in grande sofferenza per le ripercussioni economiche di questa emergenza. Senza un orizzonte si rischia di imboccare un tunnel senza uscita. E la conferma di Micam è la migliore risposta alle incognite del mercato”.

“In un momento di forte incertezza per il nostro settore dovuto all’attuale crisi sanitaria globale, abbiamo ascoltato le esigenze delle aziende e dei compratori e siamo pronti ad essere al loro fianco per ripartire – afferma Tommaso Cancellara – Amministratore Delegato di Micam e Direttore Generale di Assocalzaturifici – Per questo, la prossima edizione di Micam assume un particolare significato, arricchito di nuova consapevolezza e di ulteriori suggerimenti nati dal dialogo con le imprese italiane ed estere. La macchina operativa è già al lavoro e l’edizione di settembre per tutti un appuntamento fondamentale per riallacciare i legami con il mercato e creare nuove opportunità in totale sicurezza. Stiamo inoltre negoziando e definendo

un accordo commerciale con uno dei player più importanti a livello mondiale in servizi digitali per offrire a tutti gli espositori di MICAM un nuovo canale di vendita digitale b2b. Nelle prossime settimane divulgheremo maggiori dettagli”.

La fiera calzaturiera ha anche effettuato un'indagine nel mondo delle industrie del settore. "In un quadro così complesso - si legge - la partecipazione a MICAM, sia da parte delle aziende italiane che di quelle estere, emerge quanto mai essenziale per concretizzare una vera ripartenza del business: circa il 75% degli intervistati è, infatti certo, o propenso a partecipare all’edizione di settembre. Non manca chi chiede maggiore sostegno alla partecipazione in fiera, sia dal punto di vista logistico che finanziario, ma l’attenzione maggiore ricade sulla necessità di azioni per garantire la sicurezza sanitaria e sulla consapevolezza che il successo della partecipazione in fiera dipenderà dai buyer che vi parteciperanno.

Proprio per accogliere al meglio i buyer e incentivare la visita alla manifestazione, MICAM – in collaborazione con Fiera Milano – sta elaborando un protocollo di misure per garantire a espositori e visitatori la massima sicurezza, nella nuova

normalità che attende gli incontri di business d’ora in poi".