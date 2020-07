Almini e Accademia del lusso: c'è un vincitore per il progetto made in Italy

Almini, storica azienda calzaturiera vigevanese giunta alla quarta generazione guidata dalla famiglia Ruggero, e Accademia del Lusso, Scuola di moda di alta formazione nell’area fashion & luxury, avevano lanciato, all'inizio del 2020, una partnership atta a coinvolgere alcuni studenti di Accademia del Lusso iscritti al corso di Footwear and Accessories, Brand Management e Communication Management in un progetto finalizzato a testare la creatività dei giovani allievi. "Un'opportunità unica - si legge in un comunicato - che ha consentito ai partecipanti, nonostante il momento difficile, di scoprire tutti i segreti dell’artigianalità, applicandola in chiave moderna e sperimentandola attraverso la ricerca, la progettazione, la comunicazione per trasformarli nei futuri professionisti di uno dei settori della cultura nazionale: la moda". Dopo mesi di intenso lavoro, la Scuola e l'azienda hanno decretato il vincitore della sezione progettuale, Victor Manuel Llamas Acosta, il quale ha conquistato Almini grazie ad una sneaker moderna ed elegante che riporta il simbolo dell’infinito, segno connotativo della storica azienda calzaturiera. Grazie alla sua creazione, Victor ha saputo valorizzare l'arte del saper fare tipica del Made in Italy, interpretandola in una chiave contemporanea.