Moreschi: nuovo incontro con i sindacati

VIGEVANO - Dopo l'audizione in Regione, davanti alla Commissione Attività produttive, la proprietà del calzaturificio Moreschi ha incontrato nella mattinata di venerdì 18 i rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati. Al termine del confronto con l'azionista Guido Scalfi e il membro del Cda Paolo Cremonti, il segretario della Femca-Cisl, Maurizio Ferrari, ha rilasciato alcune dichiarazioni. "Nel corso dell'incontro - ha detto - l'azienda ha riferito riguardo alla situazione contingente del debito in carico all'azienda, circa 26 milioni di cui 13 con le banche e dei progetti futuri". Per quanto riguarda gli istituti di credito coinvolti, "le trattative hanno avuto uno stop in agosto e sono riprese solo ora - riferisce Ferrari - Secondo l'azienda ci vorranno alcuni mesi per definire accordi con le banche. Al momento però ci hanno detto che è stata recuperata liquidità sufficiente per proseguire l'attività e perseguire nuovi programmi. Gli stipendi del personale (220 in fabbrica, 30 nei negozi), per ora, sono al sicuro: così ci è stato garantito, tenendo conto che la Cassa Covid è stata autorizzata e potrebbe essere utilizzata in futuro".

Le linee per il futuro indicate dalla proprietà Moreschi, a quanto riferisce il sindacalista, sarebbero "lo sviluppo di rapporti con grandi brand per avviare progetti di contoterzismo. Uno, già ottenuto, dovrebbe partire a gennaio 2021. Si è parlato di nuovi negozi in franchising in Medio Oriente e di altri due punti vendita in outlet (ora sono tre). Questi gli impegni assunti. Ci sarà un nuovo incontro a metà ottobre- conclude Ferrari - nel corso del quale verificheremo il rispetto degli impegni assunti".