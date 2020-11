Lockdown? Ma sono molti i negozi che potranno restare aperti

Nell'annunciare il nuovo Dpcm con le restrizioni per la zona rossa, il premier Conte ha elencato brevemente una serie di attività commerciali che resteranno aperte. In realtà l'elenco è assai più lungo ed è reperibile negli allegati al decreto (il numero 23). Ecco l'elenco completo delle attività al dettaglio consentite.

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti

alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati

ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche,

attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,

elettrodomestici

• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi

specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di

sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni

(ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione

(incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il

giardinaggio

• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi

specializzati

• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

• Commercio al dettaglio di biancheria personale

• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in

esercizi specializzati

• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi

specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in

esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in

esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli;

ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi,

detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per

televisione, per corrispondenza, radio, telefono

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici