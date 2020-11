Assomac, è Brustia la nuova presidente

Si è riunita mercoledì pomeriggio per la sua assemblea plenaria annuale Assomac, l’Associazione dei costruttori di tecnologie per calzature, pelletteria e conceria, che ha nominato il nuovo presidente: si tratta dell'imprenditrice vigevanese Maria Vittoria Brustia, presidente di Brustia Alfameccanica e Presidente per la zona Lomellina-Vigevano Assolombarda Pavia. Succederà a Gabriella Marchioni Bocca, che ha ricoperto la carica dal 2015 sino a ieri. Sono stati forniti alcuni dati sul settore.

l comparto italiano della meccanica “macchine per pelle, calzature e pelletteria” ha raggiunto un valore della produzione pari a 620 milioni di euro e un valore dell’Export pari al 70% della produzione (dati 2019). La fotografia del settore delle macchine e tecnologie per calzatura, pelletteria e conceria, per il primo semestre 2020, presentata in occasione dell’Assemblea annuale 2020 Assomac, illustra un quadro negativo a livello globale, ma l’Italia regge il colpo: solo -35% nell’export e -25% nell’import.

“Il nostro è un settore che ha saputo valorizzare la qualità in termini ambientali, tecnologici e di sicurezza macchine, e la propria produzione in termini di fatturato a valore aggiunto - dice il neo presidente Brustia - Ringrazio chi mi ha preceduto, anche per aver facilitato e semplificato il passaggio del testimone alla guida dell’Associazione. Ci aspettano anni di sfide importanti: dobbiamo impegnarci per ampliare i servizi ai soci e la rete di relazioni, senza dimenticare gli impegni già assunti verso la sostenibilità, la formazione e la qualità delle nostre produzioni meccaniche. Sono fiduciosa perché ho a fianco uno staff e una presidenza disponibili e motivati nel perseguire questi obiettivi”.

La fiera di settore, il Simac, che era già stata fissata per il periodo dal 24 al 26 febbraio subirà quasi certamente uno slittamento al secondo semestre dell'anno, con tutta probabilità a settembre, sempre nei padiglioni di FieraMilano-Rho.