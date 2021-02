Simac, fissata la nuova data

VIGEVANO - Fissata la data della prossima edizione di Simac, la fiera del settore meccano-calzaturiero. Assomac, costretta a rinviare l'appuntamento classico di febbraio, ha deciso che si terrà a settembre e, se possibile, in presenza. Ovviamente dipenderà dall'andamento della pandemia. La comunicazione è giunta da Assomac: "Simac Tanning Tech 2021 si legge in un comunicato stampa - l’appuntamento fieristico internazionale delle macchine e delle soluzioni tecnologiche per l’industria manifatturiera dei settori fashion-moda, automotive e arredamento, si svolgerà dal 22 al 24 settembre, nel quartiere fieristico di FieraMilano Rho. Sarà una edizione in presenza, compatibilmente con le disposizioni sanitarie, supportata da strumenti digitali pensati per ottimizzare ed estendere l’esperienza fieristica anche lungo il corso dell’anno".

"Simac Tanning Tech - prosegue la nota - intende confermare la propria centralità internazionale nel panorama fieristico della tecnologia e della innovazione che, dopo periodo difficile, ha fortemente penalizzato le possibilità di incontro tra domanda ed offerta di soluzioni di processo in un quadro di costante mutamento dei modelli produttivi. Molte le novità a supporto di visitatori ed espositori nell’ottica della massima sicurezza per lo svolgimento delle attività B2B".