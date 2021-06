Caso Moreschi, i cinquestelle ai sindacati: noi sempre disponibili

Sulla situazione del calzaturificio Moreschi e le critiche dei sindacati alla politica, accusata di confrontarsi solo con la proprietà dell'azienda, interviene il Movimento 5 Stelle con la deputata Valentina Barzotti, il consigliere regionale Simone Verni e la consigliera comunale vigevanese Silvia Baldina.

“Apprendiamo - si legge in una nota del movimento - le dichiarazioni del segretario generale della Filctem Cgil di Pavia Michele Fucci che lamenta un mancato coinvolgimento dei sindacati nel “caso” Moreschi. Ci teniamo a ricordare che la nostra iniziativa è nata perché abbiamo letto una eloquente dichiarazione dei sindacati provinciali maggiormente rappresentativi sul piano nazionale pubblicata a mezzo stampa. Subito, abbiamo ritenuto opportuno incontrare l’azienda, che ci ha prontamente risposto dimostrando una fattiva disponibilità per niente scontata. L’ascolto e il confronto con i sindacati c’è sempre stata e siamo sempre a disposizione. Anzi, quando c’è stata necessità, ci siamo fatti parte attiva presentando la richiesta di audizione in IV Commissione regionale, audizione avvenuta nel 2020. Ribadiamo la nostra disponibilità ad incontrare i sindacati perché ciò che ci sta unicamente a cuore è il futuro dell’azienda e dei lavoratori”.