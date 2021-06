Come va il mercato immobiliare?

Voglia di casa ma, soprattutto, voglia di casa con spazi all’aria aperta: terrazzi, balconi e, ancora meglio, giardini: le ultime tendenze del mercato immobiliare le ha dettate la pandemia che ha travolto il mondo più di un anno e mezzo fa e i lockdown obbligati sembrano aver lasciato segni sui gusti e le richieste avanzate al realstate. Il settore, dopo due anni di blocco forzato, ha mostrato nei primi mesi del nuovo anno una vivacità nuova e un rinnovato interesse per la ricerca di un immobile a misura dei propri gusti o delle proprie necessità. Anche se, in termini economici, in provincia di Pavia il mercato sembra rimanere assestato sui minimi storici del mattone. Martedì 29 giugno F.I.M.A.A Pavia presenta lo Scenario Immobiliare Pavese del biennio 2019-2020 dopo uno stop di un anno: la presentazione avverrà in diretta Facebook alle ore 11 sul canale dell’associazione aderente a Ascom-Confcommercio: @FIMAAPavia

“La pandemia ha assestato uno stop forzato a tutta l’attività legata al mondo immobiliare – Fabio Bianco, Presidente provinciale FIMAA – proprio in un momento in cui si stava riavviando e, in questo senso, ha messo duramente alla prova un settore e i suoi operatori già soggetti da anni a una crisi a macchia di leopardo mai terminata. Tuttavia usciamo da questa ‘pausa’ con dei segni positivi di cambiamento che speriamo si confermino anche nei prossimi mesi”.

I segnali positivi mostrano una certa ripresa del mercato: la ricerca di una casa sta tornando ad essere una priorità ma deve essere una casa a misura di confort. Tendenza generalizzata che, anche sul territorio pavese, si è fatta sentire con una certa vivacità nei primi tre mesi del 2021. Al primo posto la ricerca si indirizza verso soluzioni abitative indipendenti o semi indipendenti con giardino o pertinenze all’aperto. Ne consegue un rialzo delle richieste nelle zone collinari dell’Oltrepò o negli hinterland delle città.

“In parte si tratta di una sorta di deja vu degli anni ’70 con trasferimenti dall’area milanese alle zone collinari dell’Oltrepò. In parte si tratta di trasferimenti all’interno anche degli stessi centri, anche in condomini, verso immobili con balconi o terrazzi. In genere si tratta di richieste a prezzi medio-bassi” spiega Fabio Bianco. Tendenza parallela, le ricerca di acquisto per investimenti, a costi bassissimi, di immobili da ristrutturare e mettere sul mercato.

Rimane la forbice tra nuovo e vecchio anche se, rispetto alla caccia al nuovissimo di qualche anno fa, l’acquisto ‘vintage’ può prevalere se compensano spazi verdi o all’aperto. D’altra parte nel territorio pavese il nuovissimo è attualmente circoscritto a operazioni minimali, microoperazioni direi, di fascia A o A+.

Lo Scenario Immobiliare Pavese 2019-2020 racchiude valutazioni nel dettaglio per ogni zona della provincia di Pavia oltre a alcune indicazioni utili per la valutazione commerciale degli immobili in termini di legislazione e normativa. Pubblica anche un elenco di tutti gli associati FIMAA con relativo indirizzario delle agenzie.