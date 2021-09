Nuovo ITS meccatronico a Pavia

PAVIA - Si è svolta venerdì mattina a Pavia la presentazione ufficiale, in forma di open day, del nuovo percorso ITS in Meccatronica Industriale, attivato sul territorio pavese da Fondazione Lombardia Meccatronica, in partnership con Assolombarda, Fondazione Clerici e istituti tecnici del territorio (ITIS Cardano, IPSIA Cremona, cui si aggiungono IIS Faravelli di Stradella e ITIS Caramuel-Roncalli di Vigevano) e con la collaborazione di docenti dell’Università di Pavia. L’incontro si è tenuto presso l’Aula Magna dell’ITIS Cardano di Pavia, che ospiterà le attività didattiche del corso. A seguire, lo staff della Fondazione Meccatronica si è messa a disposizione dei giovani interessati per colloqui orientativi e di pre-selezione. Nel corso della presentazione sono intervenuti Giancarla Gatti Comini, Dirigente Scolastico ITIS G. Cardano; Monica Poggio, Presidente Fondazione Lombardia Meccatronica; Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia; Francesco Svelto, Rettore Università di Pavia; Tommaso Rossini, vicepresidente Gruppo Meccatronici Assolombarda; Raffaele Crippa, direttore Fondazione Lombardia Meccatronica.

"Questa è una grande opportunità per i ragazzi del territorio - dichiara Maria Vittoria Brustia, presidente di Assomac e presidente zona Vigevano e Lomellina di Assolombarda - Un'opportunità di formazione e di crescita, creata e pensata con le aziende di Vigevano e della Lomellina e messa in atto grazie agli istituti scolastici che con noi credono nel territorio, nel futuro della grande tradizione del meccano calzaturiero, nella formazione di alto profilo e alta qualità. Mi rivolgo dunque alle famiglie e ai giovani del territorio. Abbiamo costruito una occasione davvero interessante, che presenta, statistiche alla mano, opportunità di impiego che arrivano al 100% dei giovani diplomati".

Il percorso ITS, della durata di due anni, ha l’obiettivo di formare quei profili tecnici tanto ricercati dalle aziende, attraverso un modello di apprendimento con un taglio molto pratico ed esperienziale. Oltre il 60% dei docenti proviene infatti dal mondo del lavoro e un terzo del percorso (800 ore sul totale di 2.000) si svolge in forma di tirocinio presso le aziende del territorio, le quali hanno aderito con entusiasmo alla progettazione, a conferma dell’effettivo interesse verso la figura professionale che il corso si propone di formare. La partecipazione delle imprese avviene in diversi modi: offrendo professionisti in qualità di docenti; proponendo project work, laboratori e percorsi di tirocinio; sostenendo economicamente le spese di iscrizione per uno o più studenti. A partecipare al progetto sono, al momento, 25 aziende, tra le quali spiccano alcune vigevanesi e lomelline: Atom, Brustia, Comelz, Galli.

Ecco l'elenco comleto: Atom, Auteco, Brambati, Brustia, Cameron, Cerliani, Comelz, De Lama, Decsa, Fedegari, Galli, GCS, Goglio, ICS, ILPRA, ITP, Mecal, Melcohit, Riso Scotti, RTA, Sabal Group, Sangiorgio, Speroni, TGD, Valvitalia. Il forte legame progettuale con le aziende è inoltre garanzia del successo occupazionale dei diplomati ITS, che nel caso di analoghi percorsi della Fondazione Lombardia Meccatronica trovano lavoro a un anno dal titolo in quasi il 100% dei casi.