Artigiani, domenica il premio Fedeltà al lavoro

VIGEVANO - Dopo lo stop forzato del 2020 torna in presenza anche il premio Fedeltà al Lavoro artigiano. La 34esima edizione si svolgerà domenica prossima (31 ottobre, dalle 10 alle 12) alla Cavallerizza del Castello di Vigevano.

Un evento tradizionale, che avrà però come tema trainante la transizione ecologica. Se ne parlerà domenica in occasione della tavola rotonda con lo stesso Grechi, Stella Gubelli (docente Altis Cattolica e grande esperta di sostenibilità), Costantino Karazissis (imprenditore tessile della Italian Converter) e Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato Imprese, che chiuderà il confronto con le considerazioni finali. «Una scelta - spiega Luigi Grechi, presidente di Confartigianato Imprese Lomellina - che vuole essere simbolica di un cambio passo: dobbiamo guardare oltre, dobbiamo guardare avanti e dobbiamo farlo avendo di fronte a noi l’esempio delle 32 aziende premiate per i trent’anni di attività. Sono un esempio di resilienza e di vitalità del nostro territorio che non possiamo permetterci di disperdere».

«Non possiamo non salire su questo treno dell’innovazione e non possiamo perdere le risorse che ad esso sono destinate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: la Lomellina non può trasformarsi nella Cenerentola del green. Il mercato, la finanza e i consumatori non capirebbero i nostri ritardi», dice Grechi, che chiede dunque coraggio, visione, riconversione e capacità di interazione con altri territori che su questi fronti si sono mossi in termini di azioni e progettualità, affinché si possano costruire partnership economiche e sociali positive e produttive: «L’economia – la considerazione di Grechi – non conosce confini amministrativi, specialmente oggi. E dobbiamo tenerne conto, diventando più efficaci, più performanti e più attrattivi attraverso sistemi di trasporto efficaci e una buona dose di decisionismo».

Grechi (nella foto con il segretario di Confartigianato Roberto Gallonetto durante la conferenza stampa di presentazione) sottolinea gli indicatori economici che collocano la provincia di Pavia nelle posizioni meno brillanti: aziende iscritte alla Camera di Commercio con variazioni (-22,1%) superiori alla media regionale (-12,7%). Emergenza export, sceso del 30,8% tra primo semestre 2019 e 2021 nei settori a più alta concentrazione di piccole e medie imprese (media lombarda: -0,9%). Il crollo del 10,3 del settore manifatturiero nel suo complesso e il più alto in Lombardia.

Ecco l'elenco dei premiati

Roberto Ballottin (acconciatore Vigevano), Angelo Basani (lucidatura forme Vigevano), Stefano Bellotti (acconciatore Mortara), Mario Bertarella (riparazione macchine utensili Vigevano), Maria Cristina Boarin (costruzione timbri Robbio), Giuseppe Campanella (autoriparatore Mortara), Maria Flavia Canepa (estetista), Paolo Clerici (acconciatore Vigevano), Maurizio Conti (imbianchino Cilavegna), Mirella Crosta (estetista Robbio), Michele Cruceli (traslochi Vigevano), Tiziana Di Netta (parrucchiera Vigevano), Lucia Ferrarato (lavanderia Vigevano), Mario Ferrari (elettricista e noleggio impianti audio Mortara), Carla Moscatelli (produzione articoli per calzature), Roberto Motta (vetraio Vigevano), Roberto Nagari (produzione cornici Mortara), Giuseppe Oldani (carrozziere Robbio), Marco Oldani (carrozziere Robbio), Maria Patrizia Pegoraro (lavanderia Vigevano), Walter Piccolino (elettricista Vigevano), Angela Pirrone (parrucchiera Vigevano), Paola Pozzati (parrucchiera Vigevano), Cesare Prima (falegname Candia Lomellina), Michele Quagliato (meccatronico Vigevano), Manuela Rategni (parrucchiera Mortara), Laura Riva (parrucchiera Vigevano), Claudio Ruboni (edile Mortara), Robertino Luigi Scanavacca (falegname Cassolnovo), Fausto Truglio (edile Cassolnovo), Vincenzo Truglio (edile Cassolnovo), Claudio Venturini (elettricista Cilavegna).

Borsa di studio Angela Picchi

Al premio fedeltà al lavoro artigiano si unirà la tradizionale Borsa di studio Angela Picchi, assegnata alla studentessa dell’istituto Caramuel Roncalli (sezione staccata Castoldi), Vittoria Rebecca Finazzi, diplomata in Servizi commerciali e aziendali a luglio 2021, in quanto si è «distinta sempre per la buona condotta scolastica, per il fervido e operoso impegno profuso negli studi in generale (media voti di ammissione all'esame: 8,64; voto di diploma: 94/100), ma soprattutto per lo spirito di abnegazione e dedizione al dovere civico e sociale, infatti l’alunna si è resa sempre disponibile nell’aiutare una compagna di classe in difficoltà».