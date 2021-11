Blocco sfratti, finirà il 31 dicembre

PAVIA - Il blocco degli sfratti, in vigore da marzo del 2020, durerà fino al 31 dicembre. Non ci saranno proroghe agli sfratti per morosità - disposta dal legislatore in presenza di una situazione eccezionale come la pandemia da COVID-19 - perché è una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo in quanto è destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, "senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione)".

LA SENTENZA DELLA CORTE

È un passaggio della motivazione della sentenza n. 213 depositata oggi con cui la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità delle proroghe (dall'1 gennaio al 30 giugno 2021 e poi dall'1 luglio al 31 dicembre 2021) della sospensione dell'esecuzione di alcuni provvedimenti di rilascio di immobili.

Palazzo della Consulta, in piazza del Quirinale, dove si riunisce la Corte Costituzionale

I PROPRIETARI NON CI STANNO

Una buona notizia fino per i proprietari? Niente affatto, visto che si aspettavano uno sblocco immediato. «C’era una volta il diritto di proprietà. Potrebbe limitarsi a questa frase il commento alla sentenza con la quale la Corte costituzionale ha giudicato non fondata la questione di legittimità del blocco degli sfratti in atto da 582 giorni», si legge in un comunicato di Confedilizia Pavia.

«Secondo la Consulta - prosegue la nota - non contrasta con la Costituzione della Repubblica italiana il fatto che per quasi due anni (il blocco che ha riguardato, è bene sottolineare, tutti i provvedimenti di sfratto compresi quelli che nulla hanno a che vedere con il covid, è iniziato il 17 marzo 2020 e il suo termine è attualmente previsto per il 31 dicembre) venga impedita per legge l’esecuzione di provvedimenti giudiziari che hanno ordinato la restituzione ai proprietari di immobili

Confedilizia Pavia:La requisizione di fatto, senza reddito e risarcimenti per la Corte non sono una violazione della Costituzione

abusivamente occupati. Requisizione di fatto, niente reddito, niente risarcimenti, in moltissimi casi a danno di famiglie di proprietari a reddito medio-basso. Ma tutto ciò, secondo la Corte, non contraddice la nostra Carta fondamentale».

«ANDREMO ALLA CARITAS»

«Lo scarno comunicato dell’ufficio stampa della Consulta riferisce che "la Corte ha osservato, in particolare, che il legislatore ha progressivamente ridotto, con l’attenuarsi della pandemia, l’ambito di applicazione della sospensione, destinata comunque a cessare il 31 dicembre 2021". Bene, ai proprietari in attesa di riavere il frutto del loro lavoro e del loro risparmio riferiremo che ‘comunque’ il 31 dicembre la requisizione di Stato avrà termine (e chissà se sarà vero). Intanto, possono continuare a cercare altrove le risorse per vivere, Caritas inclusa. In attesa di ottenere giustizia attraverso, magari, una meritoria trasmissione televisiva».