Carrefour, scattano i licenziamenti. Posti a rischio anche nella nostra provincia

VIGEVANO - Riguarderà anche Vigevano e la provincia di Pavia la raffica di licenziamenti decisa dalla catena di supermercati Carrefour. Tra Iper, Market e Docks potrebbero saltare una ventina di posti di lavoro nella nostra zona.

Il supermercato Carrefour di corso Aldo Moro a Vigevano

La multinazionale francese della grande distribuzione organizzata ha infatti formalizzato ai sindacati una procedura che era stata annunciata nelle scorse settimane.

IL PIANO DI TAGLI

Saranno 769 i lavoratori interessati complessivamente, distribuiti in 9 Regioni: Valle D’Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sardegna. Nel dettaglio si tratterebbe di 261 esuberi in 27 Ipermercati, 313 in 67 market, 168 in 10 cash&carry e 168 posti di lavoro presso le sedi amministrative di Milano, Nichelino, Roma, Airola, Gruliasco, Napoli, Rivalta e Moncalieri. Nel piano prospettato dalla direzione aziendale si segnala anche la dismissione di 106 negozi della rete vendita diretta, di cui 82 Express e 24 Market, con il trasferimento a terzi imprenditori della rete in franchising.

LA POSIZIONE DELLA MULTINAZIONALE

«I motivi alla base della situazione di eccedenza - ha fatto sapere ai sindacati il gruppo - sono da individuarsi nella grave situazione economico gestionale. Il complessivo calo del fatturato e dei clienti da un lato, e l’incidenza del costo del lavoro dall’altro, hanno determinato una situazione di grave squilibrio che ormai non è più sostenibile e costringe la società ad un intervento strutturale volto a riequilibrare il rapporto tra personale e fatturato». A quanto pare si tratterà di «un piano di esodi incentivati presentato ai sindacati che sarà gestito su base esclusivamente volontaria tramite l’attivazione di una procedura formale come previsto dalla legge».

L'IMPATTO SU VIGEVANO

Quale sarà l’impatto di questo piano nella nostra provincia? L’azienda, spiega Anna Pia Erbante, della segretaria della Filcams Cgil provinciale ha individuato 2 esuberi all’Iper sulla Vigentina a Pavia (su 157 dipendenti), 15 nei Market di Vigevano, Garlasco e Belgioioso ma non si sa come distribuiti tra loro (i dipendenti dei Market sono in totale 200) mentre i 4 licenziamenti su 41 dipendenti dei Docks riguardano tutti il cash & carry di viale Artigianato a Vigevano.

«La trattativa - dice la sindacalista - si svolge a livello nazionale, con la possibilità per noi di presenziare e avere i dati. Noi temiamo saranno maggiori perché ci sarà anche la cessione in franchising di diversi Express». Intanto i lavoratori del supermercato Carrefour di corso Aldo Moro si riuniranno in assemblea martedì prossimo.