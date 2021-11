Pavia sarà "Sostenibile per scelta"

PAVIA - Il target degli industriali non è il semplice recupero sul 2019, ma su diversi anni di economia ingessata e statica. Quello che raccontano, però, è di una economia Pavese che sta cambiando passo. «Lo dicono i numeri, ne sono convinte le imprese, l’aria è cambiata», dice il presidente degli industriali dei tre territori di Assolombarda Pavia, Nicola de Cardenas. La discussione sull’economia del futuro avverrà lunedì prossimo, 29 novembre, al Teatro Fraschini a Pavia, in un evento, “Pavia, sostenibile per scelta” che raccoglie il testimone delle assemblee pubbliche dell’associazione.

Clic qui o sull'immagine per visualizzare il programma dell'evento in formato pdf

LA FORZA DELLE IMPRESE

«Diamo atto soprattutto a chi, le nostre imprese, in questi mesi ha saputo dimostrare tempra, carattere e forza», rilancia de Cardenas.

Nicola de Cardenas, a sinistra, con il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada. L'associazione riunisce gli industriali delle province di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. È la più grande federazione territoriale di Confindustria

Una “incoraggiante energia” che testimonia la risposta che il territorio ha dato agli stimoli lanciati dagli industriali un anno fa nella loro presentazione del Piano Strategico (qui il documento in versione integrale). Sono numerose le novità che verranno presentate da Assolombarda, con l’intervento dei testimoni del cambiamento: l’aumento dell’offerta di corsi ITS, i progetti di rigenerazione di aree industriali dismesse da lungo tempo, gli investimenti imprenditoriali sulla sostenibilità, il rilancio del termalismo nell’Oltrepò, una nuova e ampia progettualità per una leadership del distretto di Vigevano nelle tecnologie per la calzatura.

OSPITI ECCELLENTI

Tra gli interventi in programma, quello di Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, che dialogherà con Nicola de Cardenas sul rapporto Milano-Pavia e sulla sostenibilità come chiave per far emergere le forti specificità territoriali; quello di Jean Paul Fitoussi, economista di fama mondiale e studioso di macroeconomia e di sostenibilità umana; quello di Mario Tozzi, primo ricercatore del CNR e divulgatore scientifico, che racconterà di una sostenibilità letta in parallelo tra ambiente, società, cultura e futuro. Tra gli elementi imprescindibili anche un confronto con Alessandro Morelli, viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, e una lettura degli utlimi dati del territorio con Valeria Negri, direttore Centro Studi Assolombarda.

IL PNRR

Al centro dell’evento un tavolo di confronto con gli imprenditori che racconteranno un territorio diverso, pronto alla sperimentazione e al futuro, aperto. Gli industriali vogliono che Pavia e i suoi territori possano essere attori della nuova stagione inaugurata da transizione ecologica, digitale e PNRR. Questa onda lunga sta generando cambiamenti irreversibili nel tessuto economico, sociale, territoriale.

SPAZIO DA LEADER

E Pavia, secondo de Cardenas deve tornare a ritagliarsi uno spazio di leader come terreno fertile di impresa e territorio pronto a sperimentare, orientato alla nuova sostenibilità, vista non solo come una necessità ma come un’opportunità. Gli esempi di economica circolare e di sostenibilità sul territorio sono innumerevoli: la filiera agroalimentare, la meccanica, il packaging, molti settori produttivi e della trasformazione.