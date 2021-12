Assolombarda Pavia, i premi al merito scolastico

PAVIA - Per il ventesimo anno Pavia ha ospitato il Premio al merito scolastico, iniziativa di Assolombarda, sede di Pavia, che premia i risultati degli studenti liceali e universitari meritevoli, figli del personale delle aziende della Associazione. Alla cerimonia, svoltasi in presenza e in osservanza delle prescrizioni anti-covid, hanno partecipato tutti i giovani premiati, i loro genitori, gli imprenditori e i rappresentanti delle aziende di provenienza delle loro famiglie. Il premio consiste in un attestato e in un assegno intestato al giovane vincitore.

«Riconoscere il merito e dargli valore è il passaggio obbligato che la nostra generazione deve assumere nei confronti della Next Generation. Quello al centro dei nostri sforzi, comuni e condivisi, per assicurare la ripartenza. Il merito, le competenze, e la nostra riconoscenza, non sono uno slogan, ma la cifra che vogliamo rappresenti e accompagni i giovani nel futuro”, così il presidente della sede Pavese di Assolombarda, Nicola de Cardenas, ha salutato i giovani premiati accogliendoli nel salone della associazione.

«Voi giovani - ha ricordato Nicola de Cardenas - siete, nello stesso momento, il frutto migliore e la risorsa migliore che il territorio può esprimere e su cui può contare. In un momento di vorticoso cambiamento in cui si sta arrivando, a livello globale, ad una nuova definizione del lavoro e del mercato del lavoro, vogliamo rimanere al fianco dei giovani per contribuire a gestire e governare il loro futuro. Mi piace citare questa frase che trovo molto calzante con il momento storico: un territorio virtuoso è quello in cui i più vecchi piantano alberi all’ombra dei quali sanno che non potranno sedere», ha continuato Nicola de Cardenas, concludendo: “le imprese vogliono continuare ad avere cura e continuano ad avere attenzione per i giovani del territorio. Quelli meritevoli, certo, ma anche in maniera più ampia, per tutti: le nostre fabbriche, le nostre aziende, restano con le porte aperte».

ECCO I GIOVANI LAUREATI PREMIATI

Francesca Bonomi (Toscana Gomma spa)

Letizia Canziani (Brambati spa)

Filippo Cotta Ramusino (Eni spa)

Simone Fasolato (Csc Bossetti Srl)

Letizia Guerci (Società Autotrasporti pubblici Oltrepò srl

Sara Maccaccaro (Sirius spa)

Irene Ranzetti (Unitech srl)

I GIOVANI DIPLOMATI