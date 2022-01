Moreschi senza riscaldamento, bambini e operai al freddo

VIGEVANO - Da ormai più di una settimana al calzaturificio Moreschi si lavora al freddo: 11-13 gradi in fabbrica e negli uffici. Ma a preoccupare è anche e soprattutto la situazione dell'asilo aziendale (presente da quasi 20 anni all'interno dello stabilimento di via Cararola) dove sono circa 35 i bambini lasciati senza riscaldamento.

I SINDACATI

«La situazione in fabbrica - spiega Michele Fucci, segretario provinciale della Filctem Cgil - ci è stata segnalata dai lavoratori e dalla RSU. La spiegazione data dall'azienda è che ci sono stati degli inconvenienti nell'ambito del cambiamento di fornitore di gas. Non ci sono però le condizioni per lavorare: speriamo che il problema venga risolto a breve, altrimenti sarà il caso di parlarne, perchè è il contratto stesso a definire quali siano le condizioni nelle quali si può lavorare, quando l'attività va sospesa e poi recuperate le ore». Da sottolineare, conclude Fucci, «la disponibilità dei dipendenti, che si stanno sacrificando lavorando al freddo».

I GENITORI

Alla nostra redazione sono arrivate anche le segnalazioni di alcuni genitori dei circa 35 bambini iscritti all'asilo privato, aperto nel 2003 e in gestione attualmente alla Hub Zero Sei, anch'essa vittima della situazione che si è creata. «Da lunedì scorso tutti i bambini si trovano al freddo e quello stesso giorno siamo dovuti andare a prendere i bambini e portarli a casa - racconta un padre - Martedì e mercoledì l'asilo è rimasto addirittura chiuso essendoci all’interno 13 gradi. Si possono immaginare le difficoltà nel dover gestire questa emergenza nonostante gli impegni lavorativi, oltre a costi extra per baby sitter. Fortunatamente la proprietà dell’asilo si è attivata con stufe elettriche, le quali però non riescono a coprire tutti gli spazi dell’asilo per cui alcune aree rimangono comunque inagibili».

Novembre 2003: l'inaugurazione del nido aziendale al calzaturificio Moreschi