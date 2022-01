Supermercati, la classifica dei migliori (fatta dai clienti) incorona Esselunga. Ipercoop invece ha i migliori prodotti di marca propria

Pulito, senza troppa coda alla cassa, con prodotti a marchio commerciale di qualità e con la possibilità di poter acquistare tutto nello stesso punto vendita. Sono i punti di forza del supermercato di fiducia secondo il campione di oltre 9 mila intervistati, soci di Altroconsumo, che ha pubblicato i risultati dell'indagine.

La tabella realizzata da Altroconsumo

Per tanti - è l'analisi di Altroconsumo - è importante che sia pulito, ma anche che non si faccia troppa coda alla cassa. Ci sono tanti aspetti rilevanti che valutiamo quando facciamo la spesa: ma, in generale, siamo piuttosto soddisfatti della catena che frequentiamo per i nostri acquisti. A rivelare le proprie abitudini di spesa e il livello di soddisfazione nei confronti di supermercati, ipermercati e discount sono i quasi diecimila soci che hanno partecipato all'inchiesta. Molti (63%) frequentano questi luoghi una o due volte alla settimana, mentre quasi un quarto (22%) ci va più spesso.

NEGOZIO FISICO SEMPRE, O QUASI

Il 76% degli intervistati non ha mai acquistato in un supermercato online. La propensione però è aumentata rispetto a prima della pandemia per il Covid-19, anche se siamo lontani dall’abbandonare il vecchio supermercato per passare alla sola spesa digitale. Insomma, quello che preferiamo è il caro vecchio supermercato tradizionale, anche se digitalizzato e innovato nella struttura.

PERCHE' PROPRIO QUEL SUPER?

Il 35% degli intervistati ha scelto di fare la spesa in un supermercato piuttosto che in un altro principalmente per motivi pratici, come la vicinanza a casa oppure al lavoro. Il 21% per motivi economici: Aldi, Eurospin, IN’s e Lidl vengono selezionati per i prezzi bassi. Chi ama avere molta scelta invece fa la spesa all’Ipercoop, risultata in cima alle preferenze per la gamma dei prodotti. Da Esselunga si va invece per la qualità dei prodotti. L’81% va al supermercato in auto; solo il 14% a piedi. Carrefour Express (con punti vendita di minori dimensioni, spesso nel centro delle città) è in testa per la percentuale di clienti che vi vanno a piedi.

PREZZI AL PRIMO POSTO

In generale a incidere molto sulla soddisfazione delle persone c’è sempre il fattore prezzi. Nel caso dei supermercati molta importanza ha anche la soddisfazione per i prodotti freschi e per i prodotti a marchio commerciale, cioè quelli con i diversi marchi della catena del supermercato stesso. In cima alla classifica generale dei supermercati si piazza la storica catena Esselunga; il discount che soddisfa di più è Aldi, di origini tedesche; tra i locali svetta la romana Pewex. Se si entra nel dettaglio, Ipercoop è la miglior catena per i prodotti di marca propria; Tosano (una delle realtà più radicate da Brescia a Venezia fino a Ferrara) quello meglio apprezzato per i prezzi. La catena veneta Cadoro si distingue per la qualità dei prodotti acquistati.

COME E' STATA REALIZZATA L'INCHIESTA

L'indagine si è svolta nel mese di giugno 2021. Hanno partecipato 9.799 soci di Altroconsumo. L’indagine si è svolta attraverso un questionario online. Chi ha risposto aveva la possibilità di valutare fino a due catene differenti di cui è cliente abituale. Agli intervistati è stato chiesto che prodotti inseriscono nel carrello quando fanno la spesa al supermercato e dove comprano i prodotti che non acquistano presso la grande distribuzione. Sono state verificate quali sono le caratteristiche che i consumatori reputano importanti nella scelta del super e stilato una classifica delle catene, in base al livello di soddisfazione.