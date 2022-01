Pensioni febbraio, ecco il calendario dei pagamenti anticipati

Anche per i mesi di febbraio e marzo saranno previsti pagamenti anticipati delle pensioni. Ad ufficializzare la data è Poste Italiane. L'anticipo avviene già da tempo per evitare assembramenti in piena pandemia. Il calendario del pagamento di febbraio 2022 avverrà in maniera anticipata per chi ritira la pensione presso gli uffici di Poste italiane, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi indicato qui sotto. Da ricordare che a partire dall'1 febbraio sarà necessario il Green Pass per accedere agli uffici postali.

mercoledì 26 gennaio

giovedì 27 gennaio

venerdì 28 gennaio

sabato 29 gennaio (mattina)

lunedì 31 gennaio

martedì 2 febbraio

Tutti coloro che ricevono la pensione in banca devono come sempre attendere il primo giorno bancabile del mese, cioè il primo febbraio che è martedì. I cittadini di età pari o superiore a 75 anni, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri.