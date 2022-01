Addio a Renato De Vincenzi, storico imprenditore calzaturiero

E' scomparso improvvisamente in queste ore Renato De Vincenzi, imprenditore molto noto in città, proprietario dello storico calzaturificio Sultana. Lascia la moglie Silvana e i figli Alessio e Davide. La camera ardente sarà aperta alla Siof di corso Milano a partire da lunedì mattina, mentre i funerali si svolgeranno martedì alle 11 in Duomo.

Renato De Vincenzi

Attivo in fabbrica sino all'ultimo giorno, Renato De Vincenzi aveva fatto del lavoro la sua passione, ereditata dal padre Umberto che aveva fondato Sultana nel 1962. Il calzaturificio nasce come piccolo laboratorio artigianale in via Cagnoni, dove Umberto De Vincenzi, con una innata passione e dedizione, porta le sue creazioni nelle migliori boutiques di tutto il mondo.

Sopra, la lavorazione artigianale al Sultana, sotto alcune scarpe da donna prodotte

Nel giro di pochi anni l'attività si sposta nello stabilimento di via Mentana, all'angolo di viale dei Mille: sono gli anni del boom della scarpa vigevanese. Le scarpe de “La Boutique de Sylvie” sono state nelle migliori vetrine di Parigi, Londra e New York. Hanno vestito piedi di principesse e dive dello spettacolo.

Una parte dell'archivio dei modelli di scarpe del calzaturificio Sultana

Oltre alle paia esposte al museo della calzatura nel Castello Sforzesco di Vigevano, il calzaturificio SULTANA custodisce all’interno della sua struttura un archivio di oltre mille modelli, prodotti dal 1962 ad oggi. Dal 2009 lo stabilimento si è spostato nella nuova sede in via Giovanni Paolo II, nella zona industriale di corso Novara.

Lo stabilimento del calzaturificio Sultana nella zona industriale di corso Novara