La classifica della auto più affidabili (quelle che si rompono meno..)

Il livello di affidabilità di una vettura è un buon criterio per scegliere di guidarla. Affidabilità significa sostanzialmente minor bisogno di interventi del meccanico, meno guasti e problemi, maggiore durata del mezzo. Quali marche corrispondono maggiormente a questi criteri?

L'associazione AltroConsumo lo ha chiesto direttamente agli automobilisti, attraverso un'indagine che ne ha coinvolti 57mila in diversi Paesi europei (17mila gli italiani intervistati).

LE DOMANDE

Quali sono pregi e difetti delle loro auto? Quante volte, negli ultimi dodici mesi, hanno avuto bisogno di ricorrere all’officina del meccanico? Per quali motivi? Quanto hanno dovuto spendere? Quanto sono soddisfatti delle prestazioni della loro auto? Queste le domande rivolte agli intervistati.

"Le indicazioni su guasti e riparazioni dell’auto - spiega AltroConsumo - rappresentano il parametro più oggettivo per valutare l’affidabilità delle varie marche di automobili. L’affidabilità, infatti, va di pari passo con il numero delle volte in cui è necessario portare la macchina in officina (nella nostra inchiesta abbiamo escluso le riparazioni in seguito a incidenti). In questo senso, incrociando una serie di dati forniti dai nostri interpellati in Europa, quali l’età della macchina (abbiamo considerato auto fino a 10 anni di età), il numero di chilometri effettuati e la quantità e la gravità di guasti subìti, abbiamo potuto tracciare un quadro concreto del grado di affidabilità delle differenti marche di automobili, sia in generale sia riferito ad alcune singole categorie di vetture.

LA GRADUATORIA

Nella classifica per affidabilità, quella che va al di là delle singole categorie di vetture (city car, family car...), primeggiano le automobili fabbricate in Oriente e nell'ordine:

Lexus

Subaru

Toyota

Mitsubishi

Kia

Suzuki

Hyundai

Honda

Mazda

Tra le marche giudicate positivamente, ma con una valutazione inferiore, troviamo le italiane Fiat, Lancia e Alfa Romeo, in compagnia di marchi del lusso come Jaguar e Tesla.

I GUASTI

Al primo posto ci sono quelli riguardanti la parte elettrica delle vetture (fusibili, fari, lampadine, spie di controllo, chiusura centralizzata, alzacristalli elettrici, tergicristalli...): le marche che soffrono oltre la media di questo tipo di guai sono Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Lancia, Nissan, Opel, Renault, Seat e Volkswagen. Tutte marche europee, insomma.

Seguono poi, per ricorsi al meccanico, i guai al sistema frenante: quelle più sensibili a questo genere di problemi sono Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Ford, Lancia, Mercedes-Benz, Mini, Opel e Volvo.

Quelle che hanno necessità di interventi per problemi legati alla combustione del motore (testate dei cilindri, guarnizioni della testata, valvole…), sono Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Lancia, Land Rover, Opel, Renault e Volvo, mentre per le parti elettriche collegate al motore (cinghia, motorino di avviamento, batteria, accensione elettronica, antifurto elettronico...), per cui si distinguono in negativo Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Opel e Renault.

LA SPESA

Ovviamente si spende di più per le auto di lusso: con una media che supera i 400 euro annui vi sono Land Rover, Mercedes Audi e Volvo. Oltre o pari a 300 euro troviamo Lexus, Alfa Romeo, Bmw, Jeep, Mazda, Mitsubishi e Volkswagen. Le meno care sono Lancia (200 euro), Suzuki (225 euro) e Fiat (240 euro). Il resto delle marche si attesta su una spesa annua per la manutenzione di circa 250 euro.