Guerra Russia Ucraina, gli industriali: escludere energia dalle sanzioni

“Per la forte dipendenza energetica che l’Italia ha nei confronti della Russia, è fondamentale insistere affinché l’energia sia tenuta fuori dalle sanzioni».

Lo afferma Alessandro Spada, presidente di Assolombarda: «Il conflitto in atto - dice - desta la massima preoccupazione per le vite umane in gioco, ma rischia di avere un impatto pesante anche sulla nostra economia e sulla ripresa globale. Già l’aumento vertiginoso dei costi dell'energia ci sta mettendo a dura prova, in particolare, in una regione come la nostra che consuma il 25% dell’energia elettrica e il 20% del gas a livello nazionale.

Il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada

«Ora, con la situazione in Ucraina degenerata - continua il presidente degli industriali di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia - siamo pronti a fronteggiare ulteriori rincari, nuove difficoltà nelle catene di approvvigionamento, nuove sfide alle catene del valore. Il repentino aggravarsi della situazione mostra ancora una volta quanto serva una visione di lungo periodo per superare la crisi contingente e garantire la sicurezza e l’indipendenza energetica in maniera strutturale.

Oltre alle ripercussioni immediate sull’export con la Russia, un mercato che vale per la Lombardia più di 2 miliardi di euro nel 2021, a preoccuparci è infatti l’impennata dei costi per l’energia e le materie prime che le sanzioni che l’Europa ha già comminato e che stanno ulteriormente inasprendosi, inevitabilmente porterà. Dobbiamo lavorare, insieme al Governo, per una politica industriale lungimirante capace di accompagnare le imprese nel percorso di uscita dalla crisi onde evitare disastri economici e sociali e capace di bilanciare, dal punto di vista geopolitico e delle forniture, qualsiasi contraccolpo».