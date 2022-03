Benzina e diesel: i prezzi ai distributori e le App per risparmiare

Fare il pieno costa sempre di più. Benzina e gasolio sono a un passo dai 2,3 euro al litro per il servito. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, intervistato da SkyTg24, ha parlato di «un aumento del prezzo dei carburanti ingiustificato». Secondo il ministro, «non esiste motivazione tecnica di questi rialzi. La crescita non è correlata alla realtà dei fatti, è una spirale speculativa su cui guadagnano in pochi, una colossale truffa a spese dei cittadini e delle imprese».

Nella foto in alto: il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani

Ecco alcuni strumenti utili per verificare i prezzi applicati da ciascun distributore. È possibile utilizzare il sito “Osservaprezzi carburanti” del ministero dello Sviluppo economico. Oppure servirsi di alcune App per individuare gli impianti di rifornimento che applicano i prezzi più convenienti.

Vediamone alcune:

Prezzi Benzina: applicazione per smartphone che permette di individuare «il distributore di carburante più economico vicino a te – spiegano gli sviluppatori – Prezzi Benzina è un progetto collaborativo basato sulle segnalazioni degli utenti. Più aggiornamenti avvengono, più i prezzi saranno corretti».

Fuelio: «è un'app Android semplice e facile da usare per il monitoraggio del chilometraggio, dei consumi e dei prezzi del carburante. Con questa app puoi tenere traccia dei costi della tua auto, manutenzione, rifornimenti, consumi, chilometraggi, prezzi del carburante e risparmiare».

Benzina Comparatore di prezzi: «Grazie ad un data base aggiornato quotidianamente potrete trovare la migliore stazione di servizio dove fare il pieno. Trovate il benzinaio più economico grazie al servizio di localizzazione del vostro telefono o grazie alla mappa interattiva».

iCarburante: «Ti permette di risparmiare soldi sul carburante mostrando i distributori più economici vicino a te. Un’unica applicazione per conoscere i prezzi di Diesel, Benzina, GPL e Metano»





IlPieno2: l’app traccia i rifornimenti e il consumo di benzina. «L'Inserimento dei dati è velocissimo e facilitato da una grande tastiera numerica. Controllando i consumi potrai risparmiare. Oltre al carburante, potrai segnare tutte le spese della vettura o moto: tagliandi, meccanico, autostrada, parcheggi, assicurazione».