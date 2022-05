Evolution Service, professionisti al servizio del business

VIGEVANO - Tra il 2020 e gli inizi del 2021, l’effetto combinato del Covid e del crollo dei consumi del 10,8% hanno portato a stimare la chiusura di oltre 390 mila imprese del commercio non alimentare e dei servizi, fenomeno non pareggiato dalle 85 mila nuove aperture. Solo nella provincia di Pavia le chiusure effettive sono state 2.441 che hanno coinvolto anche l’imprenditoria femminile, fiore all’occhiello dell’economia pavese, con la cessazione di 90 imprese (Fonte: Camera di Commercio di Pavia – Giornata dell’Economia).

Diverse sono state le iniziative intraprese dalle istituzioni per il territorio Pavese che riguardano differenti settori e posizionamenti. In questa situazione assai complessa ma al contempo dal sapore di rinascita e ripartenza, il ruolo di consulenti di impresa non può limitarsi a fornire strumenti e consigli per la gestione ma deve essere un utile trait d’union tra le aziende e le istituzioni per promuovere lo sviluppo del territorio.

Il taglio del nastro con il sindaco Ceffa

Proprio seguendo questo trend oggi a Vigevano, alla presenza del Sindaco Andrea Ceffa e del Vice Sindaco Antonello Galiani, si è tenuto l’evento di inaugurazione Evolution Service, una nuova organizzazione di consulenti che rivolge i suoi servizi a tutte le aziende, ai professionisti e i privati del nostro territorio. Evolution Service nasce dall’impegno di due professioniste, Monica Spagnuolo e Daniela Dulio, che hanno unito le loro competenze, attitudini e passioni per porsi a fianco degli imprenditori moderni nelle loro necessità quotidiane. Un vero e proprio network aziendale di professionisti, attualmente a quota 13, specializzati in diversi campi, che lavorano in sinergia per poter fornire molteplici risposte e soluzioni. Parola d’ordine, condivisione! Nell’era attuale sono sempre di più le aziende e i professionisti che scelgono di condividere gli spazi lavorativi.

Rivolgersi oggi a Evolution Service significa avere la certezza di essere seguiti da un vero e proprio network aziendale di professionisti, 13 attualmente, specializzati in diversi campi, che lavorano in sinergia con un unico obiettivo: affiancare il cliente nella soddisfazione delle sue necessità grazie ad un lavoro preciso e di qualità.

Diversi settori, diverse competenze, un solo ed unico obiettivo: supportare aziende, professionisti e privati nel trovare soluzioni concrete rivolgendosi direttamente ad un unico interlocutore in grado di soddisfare le esigenze dei clienti.

Un momento dell'inaugurazione nella meeting room di Evolution Service

Al motto di Working Smarter, Living Better, letteralmente “vivere in modo intelligente per lavorare meglio”, la carta dei valori di Evolution Service contempla 4 principi cardine: disponibilità, lungimiranza, rispetto e responsabilità. Principi che accomunano tutti e 13 i partner che si sono uniti per lavorare in sinergia a beneficio dei clienti.

Oltre a consulenze personalizzate di qualità, ottimizzando tempi e costi, la struttura mette a disposizione per i clienti e per tutte le attività professionali interessate, spazi versatili, accoglienti ed eleganti: 3 stanze My office ad uso esclusivo e riservato che incarnano un concetto di Coworking evoluto e personalizzato ed 1 Meeting Room attrezzata per proiezioni e video conferenze.